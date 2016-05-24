بالصور.. محافظ الأقصر: تم تنفيذ أكثر من 90% من مشروعات تطوير الطرق بالمحافظة

كشف محمد بدر محافظ الأقصر، أنه تم تنفيذ أكثر من 90% من مشروعات رصف وتطوير الطرق بالمحافظة، وذلك لتسهيل حركة المرور الداخلية، وتحركات الأفواج السياحية الأجنبية والمصرية داخل مدينة الأقصر، وبين المدن المجاورة والتى تحتوى على معابد ومناطق أثرية وسياحية.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كلف قيادات مديرية النقل بالأقصر، بضرورة وسرعة استكمال كافة أعمال رصف الطرق والوصلات الرئيسية والفرعية فى مختلف شوارع المحافظة، وذلك لتسهيل الطريق على كافة الزائرين للمحافظة عقب اختيارها مدينة السياحة العالمية، مؤكداً ضرورة تحديد أولويات شوارع القرى والمدن التى تحتاج إلى رصف وإدخالها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة ورصفها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى وهيئة الطرق لضمان تمهيد الطرق للسير والمرور أمام المواطنين والسائحين.

وأوضح محمد بدر أنه من المقرر أن تتضمن خطة مشروعات الطرق للعام المالى القادم المناطق ذات الأولوية والأشد احتياجاً لتمهيد الطرق الأكثر استخداماً، مشدداً على أنه تم الانتهاء عدد من مشروعات رصف وتطوير طرق الأقصر والتى كانت من ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015-2016، حيث شملت خطة مشروعات الطرق هذا العام مناطق مختلفة من مدن ومراكز وقرى المحافظة بالأقصر وإسنا وأرمنت والقرنة، وتم تنفيذ هذه المشروعات تحت إشراف هيئة الطرق بالتعاون مع كل من الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وشركة العربية العالمية للبصريات، الصندوق الاجتماعى، وشركة المقاولون العرب.

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الطرق ويوجه بسرعة استكمال الرصف

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مديرية النقل بالأقصر تعلن خريطة مشروعات الرصف وتطوير الطرق المحافظة

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