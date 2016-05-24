والد مضيفة "مصر للطيران" يكشف سر صورة خروجها من الماء بـ"شنطة سفرها"

كشف عز الدين صفوت، والد مضيفة الطائرة المنكوبة سمر عز الدين، حقيقة صورة نجلته وهى تخرج من المياه بحقيبة سفرها، والتى شهدت جدلاً كبيراً فى الفترة السابقة.

وأكد والد المضيفة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "العاشرة مساءًا" المذاع على فضائية دريم، أن نجلته وضعت تلك الصورة فى بداية التحاقها للعمل بشركة مصر للطيران منذ عامين، مشيراً إلى أن الشهيدة رأت فى الصورة "قيمة المضيفة الجوية" التى توفر الأمان للمسافرين وهو أهم ما تقدمه هذه المهنة.

وأوضح الأب المكلوم، أن هناك من يستغل الأزمة ويتاجر بدم الشهيدة ويطلب بتبرعات عبر حسابات فى البنوك لعمل الخير، بزعم موافقتة الأسرة على ذلك، مشدداً على أنهم لا يعملوا شيئا عن هذ الأمر، نافياً ما تداوله رواد السوشيال ميديا بأنها كانت متزوجه منذ 30 يوما، أو ما أثير حول حديث مع صديقة لها تطلب منها أن ترعى والدتها.

تعرف على قصتى ميرفت عفيفى وسمر عز الدين الأكثر بحثا على جوجل ضمن ضحايا الطائرة

>

>