“دانيال كريج” يرفض 99 مليون دولار لتأدية دور جيمس بوند مجددًا

قالت مصادر مطلعة إن الممثل البريطاني “دانيال كريج” لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استمراره في أداء شخصية “العميل 007″ في الأجزاء المقبلة من سلسلة الأفلام الشهيرة جيمس بوند أم لا.

وقد جسد كريج دور بوند منذ عام 2005، وحققت أفلامه إيرادات بلغت ملياري جنيه إسترليني، ومع ذلك صرح الممثل البريطاني في وقت سابق أنه أنه يحتاج إلى فترة يستريح فيها من أداء شخصية بوند المرهقة.

وبحسب صحيفة “الاندبندنت” فقد ذكرت المصادر أن “كريج” قال لشركة “مترو جولدن ماير” للإنتاج إنه لن يجسد بوند مجددًا، فعرضوا عليه مبالغ مالية كبيرة ولكن ليس هذا ما يريده”، وبحسب ما ورد فإنه رفض عرضًا بـ 68 مليون جنيه استرليني ما يعادل 99 مليون دولار مقابل تجسيد شخصية بوند في فيلمين في المستقبل.