أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“دانيال كريج” يرفض 99 مليون دولار لتأدية دور جيمس بوند مجددًا

Google+ Print
“دانيال كريج” يرفض 99 مليون دولار لتأدية دور جيمس بوند مجددًا “دانيال كريج” يرفض 99 مليون دولار لتأدية دور جيمس بوند مجددًا

دانيال كريج

قالت مصادر مطلعة إن الممثل البريطاني “دانيال كريج” لم يتخذ بعد أي قرار بشأن استمراره في أداء شخصية “العميل 007″ في الأجزاء المقبلة من سلسلة الأفلام الشهيرة جيمس بوند أم لا.

وقد جسد كريج دور بوند منذ عام 2005، وحققت أفلامه إيرادات بلغت ملياري جنيه إسترليني، ومع ذلك صرح الممثل البريطاني في وقت سابق أنه أنه يحتاج إلى فترة يستريح فيها من أداء شخصية بوند المرهقة.

وبحسب صحيفة “الاندبندنت” فقد ذكرت المصادر أن “كريج” قال لشركة “مترو جولدن ماير” للإنتاج إنه لن يجسد بوند مجددًا، فعرضوا عليه مبالغ مالية كبيرة ولكن ليس هذا ما يريده”، وبحسب ما ورد فإنه رفض عرضًا بـ 68 مليون جنيه استرليني ما يعادل 99 مليون دولار مقابل تجسيد شخصية بوند في فيلمين في المستقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا