تقرير في الجول - أسوأ 10 مباريات لمانشستر يونايتد مع فان جال

ما هي أسوأ مباريات مانشستر يونايتد مع الهولندي لويس فان جال؟ 10 مباريات. منها بسبب الهزيمة الكارثية الثقيلة ومنها بسبب فشل تحقيق الفوز أدى بعد ذلك لنتيجة كارثية.

انتهت رحلة فان جال مع مانشستر يونايتد بعد إعلان الأخير رسميا إقالته من منصبه كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل)

بطولة واحدة حققها فان جال بعد موسمين شهدا تراجع كبير في نتائج مانشستر. فالفريق احتل المركز الرابع في موسمه الأول قبل أن يشارك في دوري الأبطال ويغادر من دور المجموعات.

وفي الموسم الثاني فشل فان جال في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا مكتفيا بمركز خامس ليشارك الشياطين في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

تحقيق بطولة كأس إنجلترا لم يكن فقط هو المطلوب ولذلك قررت إدارة يونايتد رحيل فان جال. ونشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا عن أسوأ 10 مباريات للمدرب مع مانشستر. وهو ما يستعرضه FilGoal.com.

(1) مانشستر يونايتد 1-2 سوانزي / 16 أغسطس 2014 / الدوري الإنجليزي

الانطباعات الأولى تدوم دائما. وبعد سوق انتقالات ورحيل دافيد مويس انتظرت جماهير مانشستر المباراة الرسمية الأولى لفريقها في الدوري تحت قيادة فان جال.

وهنا الضربة الأولى. يونايتد يخسر بثنائية على ملعبه في أولى مباريات الفريق بالدوري وأولى مباريات لويس فان جال.

بداية لا تبشر بالخير إطلاقا.

(2) ميلتون كينز دونز 4-0 مانشستر يونايتد / 26 أغسطس 2014 / كأس الرابطة

صدمة قوية في وجه مانشستر يونايتد وفان جال في المباراة الأولى له في بطولة كأس الرابطة.

ثنائية ويل جريج وأفوبي تكتب انتصارا تاريخيا لميلتون على حساب يونايتد برباعية.

ويونايتد يودع البطولة الأولى مع فان جال.

(3) أرسنال 3-0 مانشستر يونايتد / 4 أكتوبر 2015 / الدوري الإنجليزي

ثلاثية مدفعجية نارية في 20 دقيقة فقط.

مدافع أرسنال تدمر قلعة مانشستر يونايتد لتحقق كتيبة آرسين فينجر الانتصار في الدوري ضد يونايتد لأول مرة منذ 2011.

الهزيمة هي الوحيدة لفان جال أمام الفرق الكبيرة في إنجلترا.

(4) مانشستر يونايتد 0-0 بي إس في إيندهوفن / 25 نوفمبر 2015 / دوري أبطال أوروبا

هذه المرة الأزمة ليست في الخسارة بل في التعادل على ملعبك ووسط جماهيرك.

تعادل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا جعل حظوظ اليونايتد صعبة للغاية وتنتظر الجولة الختامية أمام فولفسبورج من أجل معرفة مصير التأهل.

ثم خسر يونايتد أمام فولفسبورج وفشل رسميا في التأهل لدور الـ16.

(5) فولفسبورج 3-2 مانشستر يونايتد / 8 ديسمبر 2015 / دوري أبطال أوروبا

المباراة الأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. الفوز = التأهل. وغير ذلك = الخروج من دور المجموعات.

ويونايتد يفشل في تحقيق المراد ويخسر بثلاثية ويغادر من الباب الصغير خارج مسرح الأحلام والأبطال.

(6) مانشستر يونايتد 1-2 نوريتش سيتي / 19 ديسمبر 2015 / الدوري الإنجليزي

5 هزائم لمانشستر يونايتد في الموسم. والآن الهزيمة السادسة والسبب نوريتش سيتي.

نوريتش يأتي مسرح الأحلام ويغادره بطلا بالثلاث نقاط.

كارثة جديدة لفان جال ويونايتد في الدوري الإنجليزي.

(7) مانشستر يونايتد 0-1 ساوثامبتون / 23 يناير 2016 / الدوري الإنجليزي

86 دقيقة بلا أهداف وبلا فرص وفي النهاية رصاصة تخرج من تشارلي أوستن.

أوستن وجه رأسية متقنة في أولى مباراة له مع الفريق بعد انضمامه إلى الفريق في يناير.

شارك كبديل ومن أول فرصة على المرمى يهز شباك مانشستر يونايتد ويكتب الانتصار لساوثامبتون.

(8) منيولاند 2-1 مانشستر يونايتد / 18 فبراير 2016 / الدوري الأوروبي

بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا تحول مانشستر يونايتد إلى الدوري الأوروبي وفي أول مباراة جاءت صدمة جديدة والسبب منيولاند من الدانمارك.

يونايتد تقدم في النتيجة عن طريق ممفيس ديباس قبل أن يقلب منيولاند الطاولة وسط ذهول الجميع.

خسارة قاسية ولكن نجح يونايتد في تعويضها في الإياب بالانتصار 5-1.

(9) توتنام 3-0 مانشستر يونايتد / 10 أبريل 2016 / الدوري الإنجليزي

الأمور هادئة وفرص متفاوتة هنا وهنا ولكن كل ذلك تحول منذ الدقيقة 70 وحتى 77.

3 أهداف متتالية. صدمة تلو الصدمة تلو الصدمة.

خسارة أبعدت يونايتد عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا وأصبح مصير الشياطين في يد مانشستر سيتي.

(10) ويست هام 3-2 مانشستر يونايتد / 10 مايو 2016 / الدوري الإنجليزي

الفوز = التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. التعادل = انتظار نتيجة مانشستر يونايتد. الخسارة = وداعا.

يونايتد فشل في تحقيق الانتصار. فشل في الحفاظ على تقدمه 2-1 ليخسر 3-2.

التعادل كان سيجعل يونايتد يتأهل نظرا لفشل مانشستر سيتي في النهاية في تحقيق الانتصار أمام سوانزي.

وداعا لموسم مانشستر يونايتد بلا التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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