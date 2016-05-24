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رئيس “المصرية للملاحة الجوية”: رصدنا الطائرة المنكوبة قبل دقيقة من تحطمها

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رئيس “المصرية للملاحة الجوية”: رصدنا الطائرة المنكوبة قبل دقيقة من تحطمها رئيس “المصرية للملاحة الجوية”: رصدنا الطائرة المنكوبة قبل دقيقة من تحطمها

أرشيفية

قال  إيهاب محيي الدين رئيس الشركة الوطنية المصرية لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الاثنين، إنه المسؤولين عن المراقبة شاهدوا الطائرة المنكوبة على الرادار قبل دقيقة من تحطمها، ولكن لم يكن هناك اتصالا معها.

وأضاف محي الدين في مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” أنه سيتم تحليل محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إذا عثر عليهما سليمين وسيرسلان إلى الخارج إذا كانا متضررين.

وأوضح محيي الدين: “لم نلحظ أي انحراف للطائرة المنكوبة عن مسارها”، وهو ما يتعارض مع تصريح وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، حين قال إن “الطائرة انحرفت بشدة ثم هوت بعد أن اتخذت مسارها الطبيعي في المجال الجوي اليوناني

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