إدانة مراهق أمريكي بقتل عراقي رميًا بالرصاص

أدانت هيئة محلفين أمريكية مراهقًا من تكساس اليوم الاثنين، بقتل رجل عراقي بعد فترة قصيرة من وصوله إلى الولايات المتحدة حيث أطلق النار عليه أثناء التقاطه صورًا تذكارية مع أسرته في ساحة انتظار سيارات بمبنى سكني في العام الماضي.

وأدانت هيئة المحلفين في “دالاس نيكريون” نيلون 18 عامًا بقتل “أحمد الجميلي” 36 عامًا،حيث بدأت الهيئة في مناقشة الحكم الذي سيصدر بحق المتهم الذي يواجه السجن لمدة قد تصل إلى 99 عامًا بحسب رويترز.

وقال مدعوون إن نيلون أطلق 14 طلقة من بندقية طراز “ايه.كيه-47″ أصابت إحداها الجميلي في الصدر في ساحة انتظار السيارات بالمبنى الذي كان يقطنه مع أسرته.

وهرع الجميلي الذي كان قد وصل إلى الولايات المتحدة قبل 3 أسابيع فقط إلى شقته حيث انهار وأعلنت وفاته بعد ذلك في مستشفى محلي.

وقالت شرطة دالاس إن نيلون لم يكن يعرف انتماء الجميلي العرقي وإن تهمة القتل لم تصنف جريمة كراهية.

وقالت علياء سالم المديرة التنفيذية للفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “على الرغم من أنه لا يمكن لأي حكم إعادة أحمد للحياة ولا يوجد أي فائز اليوم .. فإن الأسرة تشعر بالراحة لأن هذه المحاكمة أصدرت حكما بالإدانة وأن العدالة قد تحققت.”