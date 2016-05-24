محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال الرصف والازدواج بطريق القنطرة شرق‎

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية استكمال أعمال الرصف والازدواج لطريق القنطرة شرق حتى شرق التفريعة شمالًا، إلى بورسعيد بطول 12 كيلو مترًا، بتكلفة نحو 120 مليون جنيه، وذلك استكمالًا لمحور طريق الشط جنوبًا إلى نويبع، ضمن الخطة القومية لاستكمال شبكة الطرق الجديدة لشرق قناة السويس.

و أشاد محافظ الإسماعيلية بمستوى الآداء في تنفيذ الأعمال لا سيما وأن نسبة التنفيذ تجاوزت الـ 80 %.

ومن المنتظر الانتهاء من تلك المنطقة خلال شهر يوليو القادم، حيث يتم الانتهاء من الطريق كاملًا في نحو 8 أشهر على الأكثر، وفقًا للبرنامج الزمني المشروع الذي يتزامن مع المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، ومشروعات الأنفاق الجديدة التي يجري تنفيذها حاليًا أسفل قناة السويس.