تقرير #في_إفريقيا – منافسو الاهلي والزمالك.. فيتا كلوب ' شياطين حُمر ' يتحدون عقدة جزائرية

بطل الكونجو يرغب في التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الجاري لتكون بطولة تاريخية مع إكمال موسمه بتقديم أداء رائع في البطولة الإفريقية وتكرار إنجاز عام 1973.

وتجدر الإشارة قبل كل شيء أن فيتا كلوب لن يكون مع الزمالك في مجموعة واحدة نظرا لوجود الثنائي في التصنيف الثالث، ولكنه من المحتمل أن يكون مع الأهلي.

لقب تاريخي

يعد فيتا كلوب الذي تأسس عام 1935 في عاصمة الكونجو الديمقراطية كينشاسا، أحد أنجح الأندية هناك رفقة مازيمبي ولكنه على الصعيد الإفريقي لم يكن له سوى إنجاز وحيد.

النادي تأسس في البداية تحت اسم "نادي النهضة في كينشاسا" وتغير اسمه في عام 1939 إلى ديابليز روج أي الشياطين الحُمر.

ومجددا تبدل اسمه بعد ثلاث سنوات إلى فيكتوريا كلوب، وأخيرا في عام 1971 تم الاستقرار على اسم فيتا كلوب مع وضع الدولفين كشعار لهم، لذا فالفريق يشتهر بإسم الدلافين السوداء.

تأهل فيتا كلوب لدوري الأبطال خلال الموسم الجاري بعد ظفره بلقب الدوري المحلي خلال الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة على حساب مازيمبي.

وخلال الموسم الجاري يحتل فيتا المركز الثاني في المرحلة النهائية من الدوري، وإذا ما نجح في حصد اللقب فإنه سيكون رقم 13 في تاريخه ليعادل بذلك إنجاز مازيمبي.

أما بالنسبة لبطولة الكأس في الكونجو فهو لديه تسعة ألقاب بفارق أربع بطولات عن موتيما بيمبي صاحب الرقم القياسي في الظفر باللقب بواقع 13 مرة.

إنجاز وحيد

الإنجاز الأبرز في تاريخ فيتا كلوب كان الفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 1973 وكان ذلك على حساب أشانتي كوتوكو الغاني العريق في النهائي بعد الفوز عليه بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

خلال تلك البطولة تأهل الفريق الكونجولي للدور ربع النهائي مباشرة بعد انسحاب مايتي جيتز النيجيري من ملاقاته في دور الـ16 نظرا لعدم امتلاكه ما يكفي من الأموال للسفر.

وفي ربع النهائي سحق فيتا منافسه الملعب المالي بسبعة أهداف لهدف في مجموع المباراتين، قبل أن يتغلب على ليوباردز دوالا الكاميروني بنتيجة 4-3 في مجموع المواجهتين.

عقدة جزائرية

كاد فيتا كلوب أن يكرر إنجازه مرتين بعد ذلك الأولى في عام 1981 ولكنه سقط في النهائي أمام شبيبة القبائل الجزائري في النهائي بخمسة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

أما المرة الثانية فكانت في عام 2014 ولكنه سقط مجددا أمام فريق جزائري آخر ألا وهو وفاق سطيف بعدما تعادلا سويا 3-3 في مجموع المباراتين، لكن الأهداف خارج الأرض صبت في مصلحة سطيف.

مواجهة الأندية المصرية

لم يواجه فيتا كلوب الأهلي من قبل طوال تاريخه في إفريقيا ولكنه التقى بغريمه التقليدي الزمالك مرتين في دوري أبطال إفريقيا خلال عامين متتاليين.

الأولى كانت في دور الـ32 عام 2013 وحينها فاز الزمالك ذهابا بهدف دون رد سجله أحمد جعفر وتعادلا سلبيا في الكونجو ليتأهل الفريق الأبيض لدور الـ16.

وفي عام 2014 التقى الثنائي في دور المجموعات وفاز فيتا ذهابا بهدفين دون رد، وإيابا بهدف مقابل لا شيء.

وكان ذلك في الموسم الذي وصل فيه فيتا للدور النهائي بينما احتل الزمالك المركز الرابع في دور المجموعات.

الموسم الحالي

تأهل فيتا كلوب لدور المجموعات بعدنا أقصى مافونزو الزنجباري في الدور التمهيدي برباعية دون رد، قبل أن يقصي فيروفيارو دو مابوتو الموزمبيقي بهدفين لهدف في دور الـ32.

وفي دور الـ16 أقصى فريق الدلافين السوداء ماميلودي صن داونز بعد التعادل 2-2 لكن هدف خارج الأرض صب في مصلحة فيتا.

ويشرف على تدريب الفريق فلوران إبينجي وهو مدير فني كونجولي ويتولى في الوقت ذاته تدريب منتخب بلاده.

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