ابتكار سوار إلكتروني يقيس نسبة الكحول بالدم

فازت شركة تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرًا لها في مسابقة برعاية الحكومة الأمريكية بابتكارها سوارًا إلكترونيًا يقيس نسب تركيز الكحول في الدم وذلك في أحدث تطوير للتكنولوجيا القابلة للارتداء في مجال تشخيص وتتبع الحالات الطبية، بحسب رويترز.

وحصلت شركة باكتراك الخاصة لتصنيع الأجهزة الطبية على الجائزة الكبرى، وقيمتها 200 ألف دولار بفضل السوار الذكي الذي يقيس نسب الكحول في الدم عن طريق العرق على الجلد.

ولم يتم تقديم المنتج بعد إلى إدارة الغذاء والدواء للموافقة على تسويقه.

وقال “جورج كوب” رئيس المعهد الوطني لإساءة استهلاك الكحول وإدمان المشروبات الكحولية التابع للمعاهد الوطنية للصحة إنه يتوقع أن يصبح الجهاز الجديد أداة قيمة في مجال أبحاث الكحوليات.

وأضاف “يمكن أن يساعد الأطباء على معرفة تاريخ المريض في شرب الخمر على وجه الدقة دون الاعتماد فقط على أحدث الفحوص … يمكن أن يساعد هذا الأمر كثيرا في العلاج.”

ويسعى مسؤولو الطب وإنفاذ القانون والنقل منذ وقت طويل لتطوير تكنولوجيا أفضل للتحقق من نسب الكحول في الدم.

وقال “كيث نوتهاكر” رئيس باكتراك “أجهزة مراقبة الكحول في الدم المستخدمة في الدوائر القانونية والطبية كبيرة في الدوائر القانونية والطبية كبيرة في الحجم وهي بمثابة قيود تكبل من يستخدمونها .. أردنا صنع شيء يرغب الناس في ارتدائه”.