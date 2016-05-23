فرنسا تعلن عن غواصة ستشارك فى البحث عن الطائرة المصرية..تعرف على مواصفاتها

أعلنت السلطات الفرنسية، أن غواصة مجهزة بمعدات وتكنولوجيا متطورة ستصل، اليوم الاثنين، إلى مواقع البحث عن الطائرة المصرية التى تحطمت برحلتها رقم MS804 بين العاصمة الفرنسية باريس، والقاهرة.

وبينت السلطات الفرنسية، أن الغواصة يتم التحكم بها عن بعد، وفى الوقت الذى تستطيع الغواصة المصرية التابعة لوزارة البترول الوصول إلى عمق 9800 قدم (نحو ثلاثة آلاف متر) تستطيع الغواصة الفرنسية الوصول إلى عمق ألف متر فقط، إلا أنها مزودة بأنظمة صوتية مخصصة لاقتفاء الإشارات الصادرة عن أجهزة التسجيل بالطائرة.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أن الغواصة الفرنسية ستصل على متن سفينة جاكوبيت، الاثنين، وهو اليوم الرابع من عمليات البحث عن حطام الطائرة، فى الوقت الذى يشير فيه خبراء إلى أن عمليات البحث قد تستغرق أيامًا أو أسابيع.

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- الملاحة الجوية: سلمنا كافة التسجيلات المتعلقة بحادث الطائرة للجنة التحقيق