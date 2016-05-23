والد "شقير": قبلت اعتذار "cnn".. واستودعت نجلى عند الله

أكد بهجت شقير، والد قائد الطائرة المنكوبة محمد شقير، قبوله اعتذار "cnn" عن التقرير المسىء لنجله، قائلاً: "قبلت اعتذار سى إن إن بعد تراجعهم عن حديث انتحار نجلى".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال "شقير"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "ربيت ابنى دينيًا، وكان يصلى جميع الفروض، واستودعته لدى الله واحتسبه من الشهداء".
واستطرد: "المصحف كان لا يفارق نجلى، لقد كان يختم القرآن كل 15 يومًا ويصوم الاثنين والخميس، وكان يتبنى العديد من الأسر دون علمى، كما تدخل لفض اعتصام مساعدى الطيارين الفترة الأخيرة".
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