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ابن عم قائد الطائرة المنكوبة: مراسلة cnn حضرت العزاء واعتذرت لوالد الشهيد

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ابن عم قائد الطائرة المنكوبة: مراسلة cnn حضرت العزاء واعتذرت لوالد الشهيد ابن عم قائد الطائرة المنكوبة: مراسلة cnn حضرت العزاء واعتذرت لوالد الشهيد
أعرب المهندس سامح شقير ابن عم قائد الطائرة المنكوبة محمد شقير، عن استيائه من تقارير بعض الصحف الأجنبية التى اتهمت ابن عمه بالانتحار، مؤكدا فى الوقت نفسه اعتذار مراسلة "cnn"، عما ورد فى أحد تقاريرها عن انتحار ابن عمه.

وقال "شقير" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن :"الأقاويل التى خرجت من الميديا العالمية كانت تؤلمنا كثيراً، غضبنا كثيراً، لأن ما أثير لا يمكن أن يصدر عن محمد شقير".

وكشف أن مراسلة "سى إن إن" حضرت العزاء بنفسها أمس وقدمت اعتذار لوالد الشهيد محمد شقير.

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