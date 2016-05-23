مقتل 6 مسلحين وتفجير 3 عبوات ناسفة خلال حملات أمنية بسيناء

تمكنت قوات الأمن بشمال سيناء خلال الساعات القليلة الماضية، من قتل 6 عناصر مسلحة من الجماعات التكفيرية خلال حملاتها الأمنية المتواصلة فى مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح.

وقال مصدر أمنى: إن عملية استهدافهم تمت خلال محاصرة بؤر إرهابية، وخلال هذه العمليات تم حرق وتدمير 56 ملجأ تحت الأرض بها مظاهر معيشة كاملة، وتضم مراتب وبطاطين وملابس تستخدمها العناصر المسلحة، وتم حرق وتدمير مستشفى ميدانى كامل تحت الأرض كان مجهزا ومعدا للعمل، و4 دراجات بخارية، و3 سيارات دفع رباعى بينها سيارتان مجهزتان بالرشاشات والأخرى مجهزة بسلاح متعدد، كما تم تفجير 3 عبوات ناسفة تم وضعها على طريق القوات، وتم الكشف عنها وتفجيرها بدون أية إصابات أو خسائر.

كما عثرت القوات على مجموعات كبيرة من الكتب تحمل أفكارا تكفيرية خلال الحملات، ونفذت حملة تمشيط أمنى شملت مناطق اللفيتات والنصرانية وسيالة البواطى.

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- مقتل 7 وإصابة 5 عناصر مسلحة فى شمال سيناء