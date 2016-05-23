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وثائقي في الجول – نجوم إنبي: خلعنا ملابسنا خوفا من جمهور الأهلي بعد سيد عبد النعيم

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وثائقي في الجول – نجوم إنبي: خلعنا ملابسنا خوفا من جمهور الأهلي بعد سيد عبد النعيم وثائقي في الجول – نجوم إنبي: خلعنا ملابسنا خوفا من جمهور الأهلي بعد سيد عبد النعيم

حكى سيد عبد النعيم نجم إنبي في عام 2003 عن خوفه من جماهير الأهلي بعد خسارة الفريق الأحمر مباراة الجولة الأخيرة من هذا الموسم.

وقال عبد النعيم في فيلم FilGoal.com وAlTv: "بعد المباراة كنت في سيارتي ومعي أصدقائي في إنبي".

وتابع "حين جاء بجوار سيارتي على كوبري أكتوبر ميكروباص يحمل جماهيرا من الأهلي، خفنا على أنفسنا".

وأردف "خلعت قميصي أنا وأصدقائي حتى لا تظهر علامات إنبي علينا. وظللنا خائفين حتى وصلنا إلى منازلنا".

وأكمل "في منطقتي كان هناك من فرح لأجلي، ومن فرح لأجلي وللزمالك. ومن سبني لأنه أهلاوي يرفض الخسارة".

شاهدوا الفيلم:

شاهد الفيلم:

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