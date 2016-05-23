صفاء حجازي تستقبل رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية‎

كتبت – إنجي لطفي

التقت صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مساء اليوم الإثنين، بمكتبها الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وتم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في العمل الإذاعي والتليفزيوني وسبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وخاصةً في الإنتاج الدرامي وكيفية التبادل في المجال البرامجي ومجال المواد الإخبارية بين مصر والسعودية.

جاءت هذه الزيارة لمصر من قبل رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية بمناسبة تغيير نظام القنوات السعودية على النايل سات إلى النظام فائق الجودة “HD”.