أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

صفاء حجازي تستقبل رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية‎

Google+ Print
صفاء حجازي تستقبل رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية‎ صفاء حجازي تستقبل رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية‎

جانب من اللقاء

 

كتبت – إنجي لطفي

التقت صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مساء اليوم الإثنين، بمكتبها الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون .

وتم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في العمل الإذاعي والتليفزيوني وسبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وخاصةً في الإنتاج الدرامي وكيفية التبادل في المجال البرامجي ومجال المواد بين والسعودية.

جاءت هذه الزيارة لمصر من قبل رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية بمناسبة تغيير نظام القنوات السعودية على النايل سات إلى النظام فائق الجودة “HD”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف