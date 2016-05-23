وداعا للمسكنات.. 5 أطعمة طبيعية تعالج ألم الأسنان

1-الفلفل والملح

2-الثوم

•طريقة الاستخدام

3-القرنفل

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خطوات تجنب آلام الأسنان فى الشتاء

وجع الأسنان يحدث عندما تصبح المنطقة الوسطى من الأسنان، والمعروفة باسم اللب، ملتهبة، لأنه يحتوى على العديد من النهايات العصبية الحساسة للغاية.. وفيما يلى أهم 10 العلاجات المنزلية لأوجاع الأسنان.>الملح المختلط مع الفلفل يمكن أن يكون ذات فائدة كبيرة عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأسنان.>• طريقة الاستخدام>وضع كميات متساوية من الفلفل والملح مع بضع قطرات من الماء لتكوين عجينة، ثم وضعها مباشرة على الأسنان المتضررة لبضع دقائق، ويجب فعل ذلك يومياً لعدة أيام.>استخدام الثوم يمكن أيضا أن يوفر راحة كبيرة لألم الأسنان، حيث إنه يحتوى على خصائص طبية والمزيد من المضادات الحيوية، وغيرها التى يمكن أن تكون فعالة جدا فى الحد من الألم.>يمكنك مضغ واحد أو اثنين من فصوص الثوم، للحصول على العلاج المناسب، ويجب تكرار هذا العلاج الطبيعى لبضعة أيام.>يتميز القرنفل بقدرته على تقليل الالتهابات، والجراثيم، كما أنه مضاد للأكسدة ومخدر موضعى، حيث إنه يساعد على تخفيف ألم الأسنان ومكافحة العدوى.>طريقة الاستخدام>• طحن اثنين من فصوص القرنفل مع خلطها بقليل من زيت الزيتون أو أى زيت نباتى آخر، ووضعها على الأسنان المتضررة.

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