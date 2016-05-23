العراق: السيطرة على ناحية "الكرمة" و12 غارة بمحيط "الفلوجة"

تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم الاثنين من السيطرة على ناحية الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار بغداد وتستكمل تطهيرها من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى، كما نفذ طيران الجيش العراقى 12 طلعة مسلحة تمكن خلالها من تدمير أربع مقار للتنظيم يتحصن بها إرهابيون وتدمير سيارة مفخخة وقتل سائقها.

وذكر بيان لاعلام "الحشد الشعبى" أن السلاح الهندسى التابع للحشد شرع برفع العبوات الناسفة وتفكيك المنازل المفخخة من الكرمة بعد تحريرها من قبضة التنظيم، وتعالج القوات بعض الجيوب لعناصر إرهابية مختبئة داخل المنازل.

وذكرت قيادة "عمليات بغداد"، أنه وفق معلومات استخبارية قصفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش العراقى موقعا لداعش ودمرته وقتلت 15 إرهابياً كانوا يتحصنون به فى قرية الخضير بمنطقة "النعيمية" جنوبى الفلوجة، كما قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد"9 إرهابيين ودمرت خندق كان يختبىء به عناصر التنظيم.

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