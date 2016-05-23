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بنزيمة يخسر دعوى ضد ' لوموند ' لنشر استجوابه في قضية الابتزاز

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بنزيمة يخسر دعوى ضد ' لوموند ' لنشر استجوابه في قضية الابتزاز بنزيمة يخسر دعوى ضد ' لوموند ' لنشر استجوابه في قضية الابتزاز

(إفي) خسر مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، دعوى قضائية رفعها ضد صحيفة (لوموند) الفرنسية لنشرها نص الاستجواب الذي خضع له في إطار التحقيقات الجارية بشأن تورطه في ابتزاز زميله في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي.

وذكرت النسخة الإلكترونية من صحيفة (ليكيب) المحلية اليوم، أن القضاء الفرنسي قرر حفظ الدعوى بسبب خطأ إجرائي.

وكان بنزيمة قد رفع الدعوى ضد (لوموند) لقيامها في 2 ديسمبر الماضي بنشر نص أقواله التي أدلى بها أمام قاضية التحقيقات في القضية التي يحاكم فيها بتهمة التورط في عملية ابتزاز فالبويان.

وفي نفس يوم نشر هذه الأقوال، كان مهاجم الريال يعتزم إجراء أول مقابلة حصرية، بعد تعرضه للاستجواب، في قناة (تي إف 1) الفرنسية

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