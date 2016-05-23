نهائي_الأبطال - جودين: اطمئنوا يا أنصار أتليتكو.. سنبذل أقصى ما لدينا

(إفي) قال الأوروجوائي دييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد اليوم الاثنين إن فريقه "سيبذل أقصى ما لديه وأكثر" في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم أمام ريال مدريد في ميلانو الإيطالية، مشيرا إلى أن فريقه يصل لهذا اللقاء بـ"أفضل حال بدنيا وذهنيا".

وصرح المدافع الدولي "فليطمئن أنصار أتليتكو، سنبذل أقصى ما لدينا وأكثر" مضيفا "نصل بأفضل حالة بدنية وذهنية للمباراة. هذه الأيام التي تفصلنا عن النهائي، وهي كثيرة، ينبغي خلالها السيطرة على ذلك الشغف والتوتر الذي يولده الخروج للشارع ومقابلة المشجعين الذين يطالبونك بضرورة الفوز بالنهائي".

ولهذا اعتبر جودين أنه لا ينبغي اعتزال الناس، ولكن "البحث عن التوازن" وأن يقوم كل لاعب بضبط مشاعره وتفريغ ذهنه استعدادا للمباراة الحاسمة.

وعن أسباب استمراره مع الفريق رغم تلقيه العديد من العروض الاحترافية، قال "لأنني أيضا مشجع لهذا النادي، فأنا أشعر بالاطمئنان. أنا بحال جيدة، كل هذا الحب الذي يكنه الناس لي أريد أن أرده عبر الإعراب عن حبي لهذا النادي".