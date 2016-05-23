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فينجادا يغادر فريق ماريتيمو

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فينجادا يغادر فريق ماريتيمو فينجادا يغادر فريق ماريتيمو

(إفي) أعلن نادي ماريتيمو البرتغالي لكرة القدم أن مدربه نيلو فينجادا (63 عاما) سيترك تدريب الفريق حيث سينتهي عقده في 30 يونيو القادم.

كان فينجادا قد تولى مهمة الفريق في يناير الماضي خلفا لإيفو فييرا.

وقد خسر فريق ماريتيمو، تحت قيادة فينجادا، نهائي كأس الدوري أمام فرق بنفيكا بنتيجة 2-6.

وكان الفريق قد أنهى الموسم في المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة، مما جعله يفقد أي فرصه للعب في البطولات الأوروبية كما اعتاد أن يفعل.

وأعلن النادي أنه "يتمنى لفينجادا النجاح في مسيرته المستقبلية".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها فينجادا مهمة الفريق، بعد أن دربه بين عامي 1999 و2003. كما سبق وتولى قيادة أندية برتغالية أخرى منها بنفيكا (1997) وأكاديميكا كويمبرا (2004)، وقام بتدريب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأوليمبي في كذلك إضافة للمنتخب الأول الأردني.

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