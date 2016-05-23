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تأجيل محاكمة 536 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا إلى جلسة 30 مارس

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تأجيل محاكمة 536 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا إلى جلسة 30 مارس تأجيل محاكمة 536 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا إلى جلسة 30 مارس
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط نظر محاكمة 536 من عنلصر الإخوان فى أعمال عنف وشغب بمركزى ملوى وسمالوط عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة 30 مارس، لعدم حضور محامى المتهمين، وذلك فى 3 قضايا الأولى متهم فيها 198 فى حرق واقتحام مجلس مدينة ملوى، بينهم 37 متهماً محبوسين على ذمة القضية ، والثانية تتعلق باقتحام وحدة مرور ملوى والمتهم فيها 316 بينهم 35 متهماً محبوسين على ذمة القضية، والثالثة تتعلق بتكوين خلية إرهابية، وتفجيرمحولات كهرباء بمركز سمالوط، بينهم 9 متهمين محبوسين على ذمة القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى شهر فبراير من العام الماضى إلى القضاء العسكرى، ووجهت لهم عدة تهم من بينها، التحريض على العنف، وإثارة الشغب والتظاهر بدون موافقات أمنية، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

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