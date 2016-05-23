افتتاح ممثلية لأكراد سوريا فى فرنسا وسط دون اعتراف رسمى

أعلن أكراد سوريون يمثلون الإدارة الذاتية الكردية فى شمال سوريا عن افتتاح ممثلية لهم فى فرنسا تحت مسمّى (ممثلية روج آفا)، لتصبح رابع ممثلية لهم فى أوروبا، لكن دون اعتراف رسمى بكونها.

وقال خالد عيسى، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السورى فى فرنسا فى تصريحات صحفية إن افتتاح الممثلية "يأتى فى إطار تطوير علاقات الإدارة الذاتية الديمقراطية مع فرنسا بما تمثلها الممثلية من مصالح المواطنين فى روج آفا (وهى تسمية يُطلقها الأكراد على منطقة الجزيرة السورية) شمال سوريا والخارج".

وأشار إلى أن الافتتاح سيحضره "ممثلون عن الأحزاب السياسية من كل أجزاء كردستان وممثل حكومة إقليم كردستان فى باريس، وممثلون عن الأحزاب الفرنسية وأعضاء فى البرلمان ومجلس الشيوخ، فضلاً عن أعضاء من المجالس المحلية البلدية والمناطق فى فرنسا".

وكان أكراد سوريون قد أعلنوا فى 17 مارس الماضى عن نظام فيدرالى فى مناطق سيطرتهم فى شمال سوريا، فى خطوة رفضتها المعارضة والنظام على حد سواء، كما رفضت الاعتراف بها الدول المعنية بالأزمة السورية، واعتبرها كثير من السوريين بأنها "خطوة انفصالية".

وكان حزب الاتحاد الديمقراطى والإدارة الذاتية قد افتتحوا فى فبراير الماضى مكتباً تمثيلياً للأكراد فى موسكو، وأوضحت روسيا أنه وفق القانون لا يُسمح بفتح ممثلية دبلوماسية للأكراد فى سوريا، وأن سفارتى سوريا والعراق معنيتان بحماية مصالح الأكراد الذين يعيشون فى هذين البلدين، وأشارت إلى أن دور هذا المكتب هو تعزيز العلاقات بين الأحزاب الكردية والمنظمات المجتمعية والأحزاب الروسية.

ووفق مصادر فى حزب الاتحاد الديمقراطى، فإن الإدارة الذاتية الكردية فى شمال سوريا تنوى افتتاح مكتب تمثيلى لها فى واشنطن أيضاً.

>

- قائد القيادة المركزية الامريكية فى زيارة سرية لسوريا