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فرنسا تدين هجوم عدن و تؤكد تضامنها مع اليمن في مكافحة الاٍرهاب

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فرنسا تدين هجوم عدن و تؤكد تضامنها مع اليمن في مكافحة الاٍرهاب فرنسا تدين هجوم عدن و تؤكد تضامنها مع اليمن في مكافحة الاٍرهاب
أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال اليوم الاثنين عن إدانة بلاده للهجوم الذى استهدف عدن فى جنوب اليمن وأودى بحياة العشرات.

وقال نادال - في بيان اليوم - إن بلاده تعبر عن تعازيها لأسر الضحايا، وتؤكد تضامنها مع اليمن في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى المفاوضات الجارية في الكويت، والحاجة الطارئة للتوصل إلى حل سياسى يسمح باستعادة السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وكان تنظيم "داعش" تبنى الانفجارين اللذين هزا حي خور مكسر في عدن، وأودى بحياة أكثر من 45 شخصاً وأصيب العشرات، مستهدفا الهجوم الأول، منطقة حى الإنشاءات، وأسفر عن قتلى من المصطفين في طوابير لراغبى الالتحاق بالجيش اليمنى، فضلاً عن إصابة العشرات، أما الهجوم الثانى فوقع داخل معسكر بدر، وأدى إلى سقوط قتلى آخرين وعشرات الجرحى، فى حصيلة أولية.
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