الجهيناوى: نتطلع لإستراتيجية تطور الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

قال خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى أن بلاده تتطلع إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا النووية فى مختلف المجالات وتوظيفها فى خدمة قضايا التنمية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن تصريحات الجهيناوى جاءت خلال استقباله اليوم يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى تونس بدأها يوم 22 وتستمر حتى 24 مايو الجارى للمشاركة فى الندوة الوطنية حول "إعداد استراتيجية لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية" التى تنعقد فى تونس اعتبارا من اليوم وتستمر أعمالها حتى 25 مايو الجارى.

ولفت الجهيناوى إلى أن تونس كانت من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا إلى تعزيز مشاركة بلاده فى البرامج التى تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدعيم برامج التعاون الفنى وبرامج تنمية القدرات وتدريب الخبراء.

وأعرب الجهيناوى فى هذا الصدد عن رغبة تونس فى تعزيز تواجد الكفاءات التونسية فى الوكالة.

من جهته، أشاد يوكيا أمانو بالعلاقات الوثيقة التى تجمع تونس بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثمنا جهودها فى دعم أنشطتها وبرامجها كشريك محورى للم الدولية.

كما استعرض البرامج التى تقوم بها المنظمة فى مجال الاستخدام السلمى للتكنولوجيا النووية خاصة فى مجالات الصحة وتحلية المياه وتوليد الكهرباء.

>