ضبط 48 مخالفة مرورية ورفع 46 سيارة متروكة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، حملاتها المرورية على الطرق السريعة، لفرض الانضباط المرورى وضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات.

وأسفرت الحملات، التى أشرف عليها اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة، عن ضبط 48 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، و2140 دراجة بخارية مخالفة، ورفع 46 سيارة متروكة بالشوارع والميادين، وتواصل إدارات المرور شن الحملات المرورية بكل الطرق لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

- تحرير 1297 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية