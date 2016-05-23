العثور على جثتين من الشباب الـ6 ضحايا التنقيب عن الآثار بالأقصر

عثر رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، منذ قليل، على جثث 2 من الشباب الـ6 الذين انهارت عليهم كتلة جبلية بمنطقة حاجر العضايمة بمدينة إسنا، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزى، تمهيداً لاستخراج تصاريح الدفن اللازمة لهما وتسيلم الجثث لذويهما، وهما كل من "إسلام فضيل" 27 سنة، و"محمود كمال" 25 سنة.

ومن جانبه صرح محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، بأن معدات المجلس والأهالى ما زالت مستمرة فى أعمالها لاستخراج جثث باقى الشباب الذين انهارت عليهم الكتلة الجبلية أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمنطقة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط كتلة جبلية على 6 شباب لدى بحثهم وتنقيبهم عن الآثار بمنطقة حاجر العضايمة، فأمر على الفور بتحريك القوات لموقع الحادث لإخراج جثث المتوفيين.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث سيارتا شرطة من مركز شرطة إسنا وسيارتا إسعاف وسيارة حماية مدنية، وقام الأهالى بالمنطقة بإحضار اللوادر وسيارات النقل للمساعدة في إزالة الأنقاض لإخراج جثث الشباب الذين تأكدوا من وفاتهم لسقوط الحفرة الجبلية عليهم وتغطيتهم بالكامل داخلها، وما زالت الجهود مستمرة لإخراج جثث باقى المتوفين من أسفل الكتلة الجبلية التي انهارت عليهم.

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- انهيار كتلة جبلية على 6 شباب أثناء تنقيبهم عن الآثار فى الأقصر

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