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ننشر صورة قرار منع ابن إبراهيم سعيد من السفر.. وزوجته: لن نتظلّم

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ننشر صورة قرار منع ابن إبراهيم سعيد من السفر.. وزوجته: لن نتظلّم ننشر صورة قرار منع ابن إبراهيم سعيد من السفر.. وزوجته: لن نتظلّم
ينشر "اليوم السابع" صورة من قرار محكمة أسرة المعادى فى الأمر الوقتى رقم 69 لسنة 2016 بمنع "آدم" نجل إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وقال هيثم حمد الله، محامى شهد عبد الله زوجة إبراهيم سعيد، إن موكلته لن تتظلم على القرار موضحا: "لن أتقدم بتظلم على قرار منع "آدم" من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لأن موكلتى قالت لى آدم ابنه وهو حر فيه طالما بعيد عن تعليمه ورعايته ومستقبله ونحن نعيش فى منزلنا ولن نسافر إلى أى مكان".

واتهم محامى "شهد" اللاعب السابق بتعمد نشر وترويج أخبار كاذبة عن موكلته، حسب تعبيره.

يذكر أن إبراهيم سعيد أقام الأمر الوقتى رقم 69 لسنة 2016 لمنع نجله "آدم" وزوجته "ابتسام علاء"الشهيرة بـ"شهد عبدالله "من السفر.

وذكر اللاعب فى طلبه الذى قدمه محاميه أحمد المغربى أنه تزوج من شهد عبد الله يوم 19 مايو 2011 بموجب العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بـ"آدم"، وفى وقت لاحق تركت منزل الزوجية بصحبة ابنه دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون.

وأضاف: نما إلى علمه أن زوجته تشرع فى الخروج من وستأخذ الطفل معها ما يعنى حرمانه منه، خاصة مع وجود خلافات بينهما.

محامى زوجة إبراهيم سعيد: مستمرون فى قضية النفقة والخلع
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