بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الحقل الاسترشادى بقرية الأمل الجديدة

زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، موقع مشروع "قرية الأمل الجديدة" لشباب الخريجين وصغار المزارعين بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال إنشاء الحقل الإرشادى المخصص للزراعات الاسترشادية، ضمن المشروع الذى يقام على مساحة 5 أفدنة، إضافة إلى شبكة الرى الحديثة التى يجرى تنفيذها بالمشروع على أحدث وسائل تكنولوجيا الرى الحديث، وتفقد أحواض تخزين مياه الرى بالمنطقة، ومناقشة ومتابعة الإجراءات التنفيذية والعمل على تذليل المعوقات التى تعترض سبل التنفيذ.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورئيس مجلس أمناء القرية وبحضور جميع أعضاء مجلس الأمناء ومديرى الزراعة والرى واستصلاح الأراضى والكهرباء وممثلى الجهات المعنية.

وتقع قرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق على مسافة 15 كيلومتر من قناة السويس، التى تعد باكورة ونموذجا لقرى المشروع القومى لاستصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتشمل " 250 " قطعة أرض موزعة بواقع ( 217 للخريجين – و20 قطعة لصغار المزارعين – و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك من إجمالى 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى عدد 530 منزلا، تم بنائها وتشيدها وتزويدها بالمرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية، كما تضم القرية عدد 514 صوبة زراعية، وعدد 68 بيت زراعى مزودة بشبكة رى حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والرى .

كما تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات خلال الزيارة مقر نقطة الشرطة واطمأن على الانتهاء من تأسيسه وتجهيزه بالكامل وتسليمه للجهات الأمنية التى بدأت فى ممارسة مهامها بالمنطقة.

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