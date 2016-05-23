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حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى الدولة

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حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى الدولة حى العامرية بالإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى الدولة
شن حى العامرية غرب الإسكندرية، حملة لإزالة التعديات عن أراضى الدولة، وذلك بناء على توجيهات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، حيث شن الحى حملة مكبرة بقيادة محمد حامد رئيس حى العامرية أول، وبالتنسيق مع قسم شرطة العامرية أول والإدارات المعنية، وذلك لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة.

وتم تنفيذ قرار إزالة رقم 2 لسنة 2013 على مساحة 2728 م2 خلف مساكن غرب النوبارية، وكذلك قرار إزالة رقم 5 لسنة 2012 على مساحة 2400م2 بمنطقة مرغم الصناعية بحرى، ليكون إجمالى المساحة التى تم إزالة التعديات عليها حوالى 5128 م2.


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