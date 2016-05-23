محافظ الإسماعيلية يؤكد على دور المشاركة المجتمعية فى استكمال منظومة الصحة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على ضرورة وأهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية والشعبية جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والملموسة، إضافة إلى تحقيق الرخاء والنماء لمصر، مشيدا بدور أهل الخير وأصحاب الحس الوطني الذين يجسدون الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال البحيرى مدير عام مستشفى الصدر ورجل الأعمال حماد موسى .

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة المبادرة التى طرحها رجل الأعمال ووكيل وزارة الصحة والتي استهدفت دعم المنظومة الصحية بالإسماعيلية، من خلال المساهمة فى حل مشكلة النقص فى القوى البشرية من الأطباء والتمريض بمستشفى الصدر، والتي ساهم فى حلها رجل الأعمال من خلال دعم المستشفى بالتعاقد لمدة عام كامل مع عدد 10 أطباء متخصصين واستشاري عناية مركزة لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى لتلقى العلاج، إضافة إلى تدعيم المستشفى بجهاز منظار للرئة علاوة على توفير كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفى وتشغيل العناية المركزة، بالإضافة إلى الاتفاق على تحمل تأثيث وتجهيز أول معمل للرصد البيئى لقياس نسبة التلوث فى الهواء والماء والذي تم إنشاؤه بمستشفى حميات الاسماعيلية ويتم افتتاح خلال أسبوع على الأكثر .

وخلال اللقاء تم الموافقة على عقد وثيقة تعاون فيما بين مديرية الصحة والمحافظة ورجل الأعمال لاستكمال مشوار الدعم والمساندة لقطاع الصحة بالمحافظة والمساهمة فى دعم كافة الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة .

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