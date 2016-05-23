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عاجل.. روسيا تستدعى الملحق العسكرى لسفارة أمريكا بموسكو.. اعرف السبب

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عاجل.. روسيا تستدعى الملحق العسكرى لسفارة أمريكا بموسكو.. اعرف السبب عاجل.. روسيا تستدعى الملحق العسكرى لسفارة أمريكا بموسكو.. اعرف السبب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوى الروسية، كشفت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكى "ار اس – 135" كانت تحلق فوق بحر اليابان بالقرب من الحدود الروسية، وتم استدعاء المحلق العسكرى فى السفارة الأمريكية لدى روسيا على خلفية الحادثة.

وقالت "الدفاع الروسية" فى بيان لها صدر اليوم: "تمت الإشارة إلى ممثل وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنه يوم 22 مايو، كشفت منظومة الدفاع الجوى الروسية طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكى من طراز "ار اس — 135" كانت تقوم بتحليق استطلاعى فوق بحر اليابان بالقرب من الحدود الروسية".

وأوضح البيان أن مسار الطائرة لم تحصل عليه الهيئات المختصة فى الإقليم الروسى، مشيرا إلى أن الطائرة الأمريكية استخدمت الارتفاع المخصص للرحلات المنتظمة للطيران المدنى.

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