أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة

Google+ Print
نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة
أمر محمود عبد العال وكيل نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "محمود.ج" 28 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 50 قرصا من مخدر "الترامادول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.

- تجديد حبس 4 متهمين فى قضية تكوين خلية تكفيرية بسوهاج 15 يوما
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365