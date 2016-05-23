نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة

أمر محمود عبد العال وكيل نيابة مركز سوهاج وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "محمود.ج" 28 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 50 قرصا من مخدر "الترامادول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ومصادرة المضبوطات.

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