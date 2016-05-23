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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى منطقة الدقى بدون إصابات

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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى منطقة الدقى بدون إصابات السيطرة على حريق بشقة سكنية فى منطقة الدقى بدون إصابات
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب بشقة سكنية فى إحدى العقارات السكنية فى شارع عكاشة التابع لدائرة قسم شرطة الدقى، دون وقوع إصابات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، باشتعال النيران فى شقة بأحد العقارات السكنية، بمنطقة الدقى، وعلى الفور كلف اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وانتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق.


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