مصرع شخص صدمته مقطورة أثناء استقلاله دراجة بخارية بشارع فيصل

لقى شخص مصرعه بعدما انفجر به الإطار الأمامى لدراجة بخارية كان يستقلها بشارع فيصل، وصدمته مقطورة بالطريق، ما أدى إلى الوفاة وتهشم الدراجة البخارية بالكامل، وتم نقله للمستشفى.

أدى الحادث إلى توقف حركة السيارات للمتجه من فيصل وفى طريقه إلى جامعة القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم تسيير حركة السيارات.

كانت غرفة مرور الجيزة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة السيارات أعلى شارع فيصل بسبب حادث تصادم، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان وبصحبتهم ونش لإزالة حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

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