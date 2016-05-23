الارتفاع يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

ساد الارتفاع أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الاثنين، أول جلسات التداول.

وارتفعت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.92% لتسجل 55ر0 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 58ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 54ر0 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 02ر0 نقطة بنسبة 14ر1% لتسجل 77ر1 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 78ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 68ر1 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 14ر0 نقطة بنسبة 3.93% لتسجل 42ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 58ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 36ر3 دولار.

واستقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 10ر16 دولار، حيث وصل أعلى مستوى لها إلى 70ر18 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 35ر16 دولار.