أخبار المغرب اليوم..أمريكا تخطط لضم المغرب إلى خريطة "الفوضى الخلاقة"

ركزت أخبار المغرب اليوم، على تحليلات بعض الخبراء السياسيين بالمغرب، التى رجحت أن تضم الولايات المتحدة الأمريكية المغرب ضمن خطتها لنشر "الفوضى الخلاقة" بالشرق الأوسط، وذلك على أثر الأزمة الدبلوماسية التى اندلعت بينهما، مؤخرا، بسبب تقرير الخارجية الأمريكية الأخير حول حقوق الإنسان بالبلاد.

وقال تاج الدين الحسينى، أستاذ العلاقات الدولية بالرباط، إن العلاقة بين المغرب وأمريكا تشهد توترا ملحوظا؛ حيث إن المملكة تعتبر المواقف التى عبّرت عنها الخارجية الأمريكية فى الفترة الأخيرة تكتسى بصبغة غير ودية، بل وكأنها تدخل فى سياق إثارة نوع من عدم الاستقرار بمنطقة ظلت هى الوحيدة المتمتعة بالاستقرار من بين كل البلدان التى عرفت الربيع العربى.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تقارير إسبانية تكشف أرقاما جديدة بخصوص تهريب البشر بالشمال المغربى، مشيرة إلى أن اللاجئين السوريين الفارين من بطش نظام بشار الأسد وفظائع زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادى يضطرون إلى دفع 13000 درهم للاجئ الواحد، وحوالى 130000 درهم للأسرة، لمافيات التهريب مقابل ضمان ممر آمن إلى مدينة "مليلية" المغربية المحتلة من جانب مدريد.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، ارتفاع الأسعار بالمغرب، مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تؤكد الحكومة مساعيها، الرامية إلى حماية السوق المغربية من تقلبات أسعار الأسواق العالمية، أوضح تقرير حديث أن المواد الاستهلاكية فى المملكة الأكثر تأثرا بهذه التقلبات.

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