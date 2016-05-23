5 أساطير حول الحساسية.. تعرف عليها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك بعض أنواع الحساسية أكثر شيوعا مثل حساسية الطعام والأتربة والحساسية الموسمية وغيرها، لكن التقرير ذكر أيضا أنه توجد بعض الأساطير حول جميع أنواع الحساسية وتشمل الآتى:

1- كثير من الأشخاص يعتقدون أن الحساسية نفسية، فمن المعروف أن الإجهاد يحفز ظهور الحساسية وأعراضها.

2- يعتقد البعض أن الحساسية تظهر على الأطفال وتتحسن مع مرور الوقت، لكن هذا ليس صحيحا، لأن الحساسية تظهر فى أى عمر وتتحسن عند تناول الأدوية المناسبة لها.

3- الحساسية ليست قاتلة، ويعتقد الكثيرون أن أعراض الحساسية ليست أكثر من طفح جلدى وحكة، لكن يمكن للحساسية أن تؤدى إلى أعراض تسمى صدمة الحساسية، وتسبب انخفاض فى ضغط الدم ومجرى التنفس، مما يؤدى إلى الموت.

4- فرو الحيوانات الأليفة سبب للحساسية، حيث يعتقد معظم الأشخاص أن فراء الحيوانات الأليفة سبب رئيسى للحساسية، لكنها من الأساطير، وقد يكون فى بعض الحالات فقط.

>5- الأطعمة الطبيعية لا تسبب الحساسية: فقد أظهرت الأبحاث أن الأطعمة الطبيعية مثل الفول السودانى والسمك والمأكولات البحرية وغيره، قد تكون سببا فى 90 فى المائة من أمراض الحساسية.

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