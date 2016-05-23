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هل يعود شقيق نانسي عجرم إلى الغناء؟

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الإثنين 23-05-2016 20:00

نشر الشاعر أحمد ماضي عبر حسابه الرسمي على موقعه "إنستقرام" صورة تجمعه بالفنان نبيل عجرم شقيق الفنانة نانسي عجرم وبالموزع وليد المسيح، وذلك خلال تواجدهم في الإستديو.
أحمد ماضي علق تحت الصورة" مع حبايب القلب نبيل عجرم ووليد المسيح وقنبلة نووية قريبة".
فما هي القنبلة النووية التي أشار اليها الشاعر أحمد ماضي، وهل تكون أغنية جديدة يعود من خلالها نبيل عجرم إلى الغناء، أم أن العمل يعود لشقيقته الفنانة نانسي عجرم؟
يشار إلى أن نبيل عجرم بدأ حياته الفنية كمطرب، ثم ما لبث أن ابتعد عن الساحة الفنية، ولكنه أعلن أخيراً أنه سيعود بعد غياب لكن هذه المرة من خلال لحن سيجمعه بشقيقته الفنانة نانسي عجرم.

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سيدتي