هجوم عنيف على فرح يوسف واتهامها بالإباحية

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي تلفظت به الفنانة فرح يوسف، نجمة أرب إيدول بكلمات اعتبرها البعض إباحية، شُنّ هجوم كبير عبر السوشيال ميديا ضدها، واعتبرها البعض بأنها تقلل من قيمتها الفنية وتضع نفسها في مكانة دون المستوى، بينما كان هناك من وافق فرح واعتبر أن كلامها جرأة كبيرة وبعيدة عن التزييف، ولكن اللافت للنظر أن الفنانة فرح يوسف مازالت ملتزمة الصمت، ولم تعط أي تصريح بهذا الشأن، ومن يعرف فرح عن قرب يعرف أنها شخصية متسرعة وتتصرف أحياناً من دون أن تحسب خطواتها، وخصوصاً على السوشيال ميديا.