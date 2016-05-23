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بسبب من دخل "دومينو" المحاكم؟

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الثلاثاء 24-05-2016 16:13

بعد القرار القضائي المفاجئ الذي صدر بحق مسلسل "دومينو"، والقاضي بمنع إكمال تصوير المسلسل، نص بثينة عوض وغسان عقلة، إخراج فادي سليم، لأسباب تتعلق بالتنازع على ملكية النص، أصدرت محكمة البداية التاسعة في دمشق قراراً يقضي بأن المدّعي تنازل عن دعوته حول إيقاف المسلسل، وفي تفاصيل القضية فإن شركة «صبا للإنتاج الفني» ادّعت أنها مالكة لحقوق إنتاج المسلسل، وتقدمت بدعوة ضد شركة «فونيسكس غروب» لصاحبها فادي سليم (مخرج العمل)، فوضحت الأخيرة على لسان سليم أنه «بالفعل كان يفترض أن تقوم شركة (الصبا) بإنتاج (دومينو)، لكن وبعد انتظارها لوقت طويل أكدت أنها لا تمتلك السيولة الكافية لتمويل المسلسل، الأمر الذي دفع بالمخرج فادي سليم للتكفل بإنتاجه، خاصة بعد أن قام بالتعديل على النص بمشاركة كاتبته الأساسية بثينة عوض، فشعر أنه أحد «عرابيه»، وبمرور أسبوع على فتح هذا الملف أغلق اليوم بعد اتهامات متبادلة حول أحقية ملكية النص الأدبي، لتحسم القضية لصالح شركة «فونيكس غروب» بعد تنازل شركة «صبا» عن الدعوة التي رفعتها ضدها.

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سيدتي