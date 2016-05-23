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طوني عيسى يعيش صراعاً في مشاعره

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الثلاثاء 24-05-2016 16:33

بدأ الفنان طوني عيسى تصوير دوره في الخماسية الرابعة من مسلسل صرخة روح، والتي تحمل عنوان «لعبة القدر»، وتدور أحداث الخماسية حول صراعات بين المشاعر وردود الأفعال الإنسانية والخيارات والحتميات في طريقها، خاصة الحب والكره، والحياة والموت، والعداوة والانتقام، وسط جدلية أزلية بين ما نختاره بإرادة قلوبنا وعقولنا، وما يفرضه القدر. ويشارك طوني في البطولة ستيفاني صليبا، ومجدي مشموشي، وحسّان مراد، وعبدو شاهين، وخليل الحاج، وإلياس الزاكي، وتصور ما بين دمشق وطرطوس.

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