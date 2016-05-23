«أسمى» ملكة جمال القارات تدخل عالم الأضواء بعد وعكة صحية

تعرضت ملكة جمال القارات «أسمى» لوعكة صحية، اضطرت على أثرها للدخول إلى أحد المستشفيات في لوس أنجلوس، وإجراء عمل جراحي لها. موقع مجلة «سيدتي» اتصل بأسمى التي أكدت أنها بحالة صحية جيدة، وستعود خلال أيام إلى دبي، مقر إقامتها، وستأخذ فترة راحة إلى بعد شهر رمضان المبارك، حيث تستعد لدخول عالم الدراما والتقديم في آن واحد، فستكون إحدى بطلات مسلسل «حرملك»؛ لتكون تجربتها الأولى في التمثيل، كما أنها تستعد لتقديم برنامج خاص عن الموضة والجمال، سيحمل طابعاً جديداً بعيداً عن النمطية والتقليد. وقالت إنها تعمل على هذه الفكرة منذ أكثر من عام، ولكنها لم ترد أن تخرج ببرنامج لا يحمل أي لفتة جديدة، فهي تبحث عن الشيء المميز. وعن الشائعات التي تطالها بشكل دائم، قالت: أنا لا أهتم للشائعات، ففي النهاية للشهرة ضريبة، ولكن علينا أن نعلم جيداً كيف نسدد هذه الضريبة بعيداً عن الأقوال، بل لنجعل أعمالنا تتحدث عنا.