بالصور: ماجدة الرومي "بالطرحة الشعبية" تجلس على أشهر مقهى شعبي في مصر

قامت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بجولة سياحية خاصة في منطقة خان الخليلي أشهر المزارات السياحية بالقاهرة القديمة، برفقة عدد من سيدات جمعية أهل مصر، وجلست لتناول الشاي على أشهر مقهى شعبي في مصر، والذي يحمل اسم الفيشاوي.

ماجدة الرومي التي تبرعت بأجرها كاملاً عن حفلها الساهر بسفح الأهرامات لصالح مؤسسة أهل مصر المتخصصة في علاج ضحايا الحروق، قامت بجولتها السياحية برفقة السيدة نادين الأسعد، وقامت باحتساء الشاي على مقهى الفيشاوي وتناولت أكلة شعبية من الحمام المحشي والكباب والكفتة في محل فرحات الشهير، على مائدة تتوسط الشارع، ثم قامت بارتداء الملابس الشعبية الخاصة بنساء القاهرة القديمة، واستقبلها أهالي المنطقة الموسيقى الشعبية ورقصات المزمار.

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