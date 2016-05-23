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دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد حلا الترك بعد مرور أسبوع على موعده

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الإثنين 23-05-2016 22:12

بعد مرور عدة أيام على عيد ميلاد الفنانة الصغيرة حلال الترك،احتفلت زوجة والدها الفنانة دنيا بطمة بالمناسبة ونشرت كعكة عيد ميلاد حلا ونشرت تحتها "كل عام وهي بالف خير حلوايتنا . فعلا انبسطنا بالحفل".
أما والدة حلا فاحتفلت بالمناسبة في 15 أيار \مايو الماضي ، وقامت بنشر صورة كبيرة لابنتها حلا إلى جانبها قالب حلوى، وكتبت تحتها" حبيبة أمك وقلبها وعيونها . انتي أول فرحة بحياتي. كلامي يعجز عن التعبير شقول في هذا اليوم اللي غيرتي كل تفاصيل حياتي. بهذا اليوم عرفت شنو يعني الأمومة. حبيبتي هالبنية يارب نوّر طريقها وإحميها وان شاء الله أشوفك بأعلى المراكز يا الماما".
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت الكثير من المناوشات، بين جدة حلا لأبيها من جهة وبين دنيا بطمة وزوجها المنتج محد الترك من جهة ثانية، على خلفية تصريحات أدلت بها دنيا بطمة في الإعلام، حول علاقتها الجيدة بأولاد زوجها، مما استدعى تدخلاً من والدة محمد الترك وتكذيبها، وسرعان ما قام إبنها وزوجته دنيا بالرد عليها.

 

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سيدتي

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