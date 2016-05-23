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بسبب هذه الصورة: جمهور أنغام يحذرها من مصير هيفاء وهبي وروبي

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الإثنين 23-05-2016 22:26

تسببت جلسة التصوير الأخيرة للمطربة المصرية أنغام بمناسبة إصدار أغنيتها الجديدة "واحدة كاملة"، في موجة عاتية من الغضب، بعدما تخلت النجمة المحتشمة عن وقارها المعتاد، ونامت بفستان ضيق من الدانتيل الأسود، مع مكياج كامل، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها لتحذيرها من عواقب تقليد مطربات الإثارة كهيفاء وهبي وروبي.
أنغام أرادت القليل من الدلع مع جمهورها ونشرت صورتها عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة:" تصبحوا على خير"، ولكن الخير لم يأت، فقد توالت التعليقات المسيئة والمحذرة من جمهورها المخلص، وأكد أكثر من معجب بأنها صارت نجمة بسبب تمسكها بالحشمة والوقار والفن الجميل، ولا يليق بها في هذه السن أن تتحول لمطربة إثارة.

وقال لها أحد المتابعين: "أحببناك لرصانتك واحترامك ورقيك بعد حلاوة صوتك فأبقى كما كنتِ لان الابتذال لا يليق بك ويجعلنا نبتعد"، وعلقت معجبة تدعي دعاء خالد قائلة: أنت متصوره ليه كده إيه القرف ده ولو هي فعلا كل ما الستات بتكبر بتخيب سيبتى إيه لهيفاء وروبى كلكم زى بعض اللي عنده موهبة زى اللي معندوش".

ترى هل تستحق أنغام كل هذا اللوم على هذه الصور؟

 

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سيدتي

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