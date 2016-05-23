صور.. أغرب 5 منازل في العالم..الثالث لا يمكن توقعه

ترجمة : هشام عواض

يُعد المنزل هو مملكة الإنسان، فكل شخص يريد أن يُعد بيته كيفما يشاء وأن يتميز عن الآخرين، فهناك الكثير من المنازل في أنحاء متفرقة حول العالم.

وإتخذت تلك المنازل أشكالًا غريبة وطريفة سواء كانت على قمم جبال أو في وسط أنهار أوغيرها، وتلك هي بعض من أغرب أشكال المنازل حول العالم، حسبما نشرته الديلي ميل.

عمود دير كاتشكي، يتواجد في مدينة جياتورا في جورجيا، وهو دير أنشئ أعلى عمود صخري، على ارتفاع أكثر من 131 قدم، يطل على النهر الصربي.

بناه الراهب ماكسيمي كافتراديزي، ويتكون من مبنى صغير أعلى العمود الصخري وإتخذه ديرًا له، منذ 20 عامًا، بالرغم من الجهد الذي يبذله الراهب للصعود للدير، والذي يكلفه 20 دقيقة للصعود. ويهبط الراهب مرتان أسبوعيًا فقط من الدير للصلاة مع زواره.

منزل نهر درينكا، صمد هذا المنزل الغريب المُشيد فوق صخرة في وسط نهر درينكا في صربيا، منذ يوم إنشاءه قبل 45 عامًا ضد كل قوى الطبيعة، من عواصف أوالفيضانات، ولا يزال صامدًا إلى الآن.

يقع المنزل الغريب هذا بالقرب من بلدة باجانا باستا، ويجذب العديد من الزوار من أنحاء المنطقة، ويرجع إنشاءه إلى مجموعة من الشبان كانوا يذهبون للسباحة بالنهر، فبنوا المنزل فوق الصخرة عام 1968، مستخدمين أجزاء قارب وبعض مواد البناء في المنطقة، وذلك لإتخاذ المنزل للاستراحة.

منزل الصخرة، يقع هذا المنزل فوق جبال فافي في شمال البرتغال، ويشبه بالمنازل الخيالية، لكنه حقيقي ويحتوي على أبواب ونوافذ بالإضافة إلى حوض استحمام.

ويتكون المنزل الصخري الغير عادي هذا من 4 صخور جرانيتية متلاحمة، موجودة على ارتفاع 2600 قدم فوق جبال فافي.

وتحاول الأسرة التي تمتلك المنزل التروج له سياحيًا، وذلك بتحويل المنزل لمتحف محلي.

منزل جزيرة إليداي، منذ ما يقارب الـ 300 عامًا مضى سكن جزيرة إليداي في أيسلندا 5 عائلات، وكانوا يعتمدون في معيشتهم على صيد طيور البفن وتربية الماشية بالإضافة على صيد الأسماك.

ومنذ بداية القرن العشرين هجر العائلات الجزيرة، ولم يتبق بها أي أحد، ولكن خلال السنوات الأخيرة كان قد بنى الصيادون كوخ صغير، مما أدى ذلك للفت الأنظار إلى الجزيرة مرة أخرى.

منازل عش النسر، وهي مجموعة من المنازل المبنية من الصخور على سفح جبال استراليا في محمية كلاين فيستا في ناميبيا.

وتبنى تلك المنازل من صخور الجرانيت وتكون الأرضيات والجدران من الحجر، وتطلع المنازل على صحراء ناميبيا الشاسعة التي تمتد إلى ما لا نهاية البصر.