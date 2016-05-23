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اللجنة الوزارية الإقتصادية تناقش تقرير البنك الدولي عن تقدم مصر اقتصاديًا

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اللجنة الوزارية الإقتصادية تناقش تقرير البنك الدولي عن تقدم مصر اقتصاديًا اللجنة الوزارية الإقتصادية تناقش تقرير البنك الدولي عن تقدم مصر اقتصاديًا

جانب من الإجتماع

إستعرضت اللجنة الوزارية الإقتصادية خلال اجتماع لها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والذي أشار إلى أن حققت مراكز متقدمة في بعض المؤشرات في مقدمتها تأسيس الشركات والحصول على الإئتمان، كما حققت مصر تقدماً هذا العام في بعض المؤشرات مقارنة بالعام السابق من بينها إستخراج تراخيص البناء، وحماية حقوق صغار المساهمين، و تسوية حالات الإعسار، والحصول على خدمات الكهرباء.

جاء ذلك خلال ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية، اليوم بحضور وزراء التخطيط، والاسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والرى، وقطاع الاعمال العام، والسياحة، والاستثمار.

وذكرت وزيرة الإستثمار أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية لتحليل محتويات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المشار إليها، منوهة إلى أن اللجنة قد عقدت خلال الفترة الماضية 3 إجتماعات وزارية و 15 لجنة فنية وعدد من ورش العمل، مشيرة إلى أنه سيتم عقد نتائج هذه الإجتماعات على الإجتماع القادم لللجنة الوزارية الإقتصادية.

كما إستعرضت اللجنة تقريراً متكاملاً حول مبادرة أهلاً رمضان، التى يتم إطلاقها بمناسبة الإستعدادات الجارية لإستقبال شهر رمضان المعظم، والتى سيتم افتتاحها اعتباراً من مساء الاربعاء المقبل، والتى تسهم فى توفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع بالكميات والاسعار المناسبة بمختلف انحاء الجمهورية.

 

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