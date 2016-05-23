غواصة فرنسية تنضم لجهود البحث عن حطام الطائرة المصرية المنكوبة

تصل غواصة فرنسية الصنع متطورة ومجهزة بمعدات تكنولوجية، اليوم الإثنين، إلى مواقع البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت في البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة الخميس الماضي.

وأكدت السلطات الفرنسية أن الغواصة “dvr 3000 explorer” يتم التحكم بها عن بعد، وتستطيع الوصول إلى عمق ألف متر، إلا أنها مزودة بأنظمة صوتية مخصصة لاقتفاء الإشارات الصادرة عن أجهزة التسجيل بالطائرة.

ومقرر أن تصل الغواصة الفرنسية على متن سفينة جاكوبيت، اليوم الإثنين، وذلك هو اليوم الرابع من عمليات البحث عن حطام الطائرة، في الوقت الذي يشير فيه خبراء إلى أن عمليات البحث قد تستغرق أيام أو أسابيع.

يذكر أن أعلنت القوات المسلحة المصرية الجمعة الماضية، عن رصدها بقايا حطام على بعد 180 ميلًا “290 كيلومترًا” إلى شمال من مدينة الإسكندرية.