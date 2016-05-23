نشرة ONA للفضائيات | إسعاد يونس تقدم ” بالك أنت” على راديو 90 90 .. الليثي يستضيف مقدمي” مطبخ الحياة “

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة« ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

يستضيف د.عمرو الليثي نجوم مطبخ قناة الحياة، في حلقة خاصة من برنامج بوضوح في العاشرة مساء الأربعاء المقبل وبمناسبة شهر رمضان، وهم الشيف يسري والشيف أيه حسنى والشيف محمد فوزي والشيف قدري محمد، كما يسضيف أيضًا شيف منى بدر تعمل من داخل منزلها..للمزيد

أكد طارق أبو السعود رئيس إذاعة 90 90، أن النجمة الكبيرة إسعاد يونس ستظهر من خلال إذاعة 90 90 في شهر رمضان المبارك ببرنامج جديد وقوي يحمل اسم “بالك أنت”..للمزيد

وقع النايل سات اتفاقية تعاقد مع السعودية حيث قامت الأخيرة بتأجير قناة قمرية كاملة على قمر النايل آليات من أجل بث القنوات الرسمية السعودية بنظام hd..للمزيد