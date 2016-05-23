بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع التنفيذيين خطة استقبال شهر رمضان

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً، بحضور اللواء هانى عبد المقصود، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات لمناقشة خطة استقبال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين، أن خطة عمل الوزارة استعداداً لشهر رمضان تتضمن شن حملات مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى على المجازر والمحال لضمان توفير السلع الاستهلاكية بدون زيادة فى الأسعار، معلناً توفر كل المنتجات التموينية، بالإضافة إلى ضخ حصص إضافية.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة توفير مياه الشرب والكهرباء لكل أنحاء مدن ومراكز المحافظة، وخاصة المناطق الريفية ووضع خطة للتناوب لضمان عدم الضغط على مناطق بعينها، وأيضاً جاءت تعليمات محافظ الأقصر لمديرية الصحة بتشديد إجراءات التزام الأطباء بالنبطشيات بالوحدات الصحية والمستشفيات، وكذلك وجود الأطباء بلجان امتحانات الثانوية العامة خلال هذه الفترة وتزويدها بسيارات الإسعاف اللازمة.

واختتم بدر الاجتماع مشدداً على رؤوساء المدن بوضع خطة بالتنسيق مع الحماية المدنية والمرور لمنع وجود أى من الشوادر أو الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية لضمان سير الحركة المرورية.

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